Задержанный в Узбекистане за перевозку беспилотника россиянин вернется на родину 9 февраля

В Узбекистане освободили задержанного за перевозку дрона россиянина Фото: Александр ГЛУЗ

Российский блогер Максим Лымарь, которого задержали в узбекском аэропорту Бухары за попытку вывоза незарегистрированного беспилотного летательного аппарата, освобожден из-под домашнего ареста. Об этом сообщило российское посольство в Ташкенте.

9 февраля 2022 года мужчина вернется домой в Новосибирск.

Мужчину задержали 2 февраля. Ему могло грозить до трех лет лишения свободы. Однако к делу подключились российские дипломаты.

В Узбекистане с 2015 года действует запрет на ввоз, реализацию и использование дронов.

Ранее в каирском районе Маншият Нассер, известном как «Город мусорщиков», был задержан гражданин России Арсений Котов. У него произошел конфликт с местными жителями, которым не понравилось, что россиянин снимал на фотоаппарат их личную жизнь. Как отметили в посольстве РФ, российская сторона делает все возможное для скорейшего освобождения Котова. Сотрудники российского консульства выехали на место инцидента и постоянно контактируют с фотографом и с властями Египта, сообщили в дипмиссии.