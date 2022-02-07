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Политика7 февраля 2022 7:39

Посол в ЦАР заявил, что Россия за год навела порядок в африканской республике

Такое заявление сделал Леон Додону-Пунагаза, оценивая политику РФ в ЦАР за последние годы
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Россия за год навела порядок в африканской республике

Россия за год навела порядок в африканской республике

Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

России за год удалось навести порядок в ЦАР, а Запад не мог сделать это в течение десятков лет. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза.

"ЦАР является суверенной страной, у нас есть право выбирать, с кем дружить. Это наше право. С французами, американцами и другими – сколько лет сотрудничали, и что они смогли сделать? Эти военные группировки уже давно покоя не дают ЦАР? А Россия за какой период времени навела порядок? За год? То, что США и Франции не удалось сделать за десятилетия, у России получилось за год", - отметил он.

Напомним, ранее посол России в ЦАР Александр Бикантов рассказал, что на сейчас общее количество российских инструкторов в ЦАР, находящихся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета, достигло 1135.

Как ранее сообщал kp.ru, в университетах ЦАР станет обязательным изучение русского языка. С 2019 года в школах республики уже ввели язык Пушкина. При этом местные издания писали, что изучение русского языка в вузах ЦАР "выходит за границы военного сотрудничества".