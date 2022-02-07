«Газпром» нарастил транзит газа через Украину

Россия нарастила транзит газа через Украину Фото: REUTERS

Российская компания «Газпром» нарастила транзит газа через украинскую газотранспортную систему. Об этом гласят данные «Оператора ГТС Украины», немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.

Уточняется, что «Газпром» увеличил прокачку голубого топлива еще в конце января 2022 года. А 1 февраля она была близка к максимальным контрактным обязательствам и составляла 106,7 миллиона кубометров. Затем показатель уменьшился и колебался в диапазоне 80-90 миллионов кубов.

В заявке на понедельник, 7 февраля 2022 года, показатель равен 107,8 миллиона кубометров.

Напомним, по данным «Газпрома», европейские хранилища газа к началу февраля 2022 года опустели уже на 85% от объема топлива, закачанного туда в летний период. На данный момент там насчитывается 13,4 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня газа. В своих расчетах «Газпром» ориентируется на данные Gas Infrastructure Europe. Отмечается, что к 3 февраля 2022 года объем активного газа в европейских подземных хранилищах оказался на 27 процентах. В целом же, уже почти месяц уровень запасов находится в области рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. Аналогичная ситуация и в украинских ПХГ, сообщает «Газпром». Там запасы газа опустились до 11,2 млрд куб. м, что на 46,5% ниже показателя прошлого года и на 4,1 млрд куб. м меньше, чем на начало закачки в апреле 2021 года.