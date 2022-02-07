В Роспотребнадзоре заявили, что COVID продолжит мутации в сторону большей заразности

Глава Роспотребнадзора заявила, что COVID продолжит мутации в сторону большей заразности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус, очевидно, в дальнейшем продолжит мутировать в сторону большей заразности и меньшей тяжести заболевания. Об этом сегодня, 7 февраля рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире телеканала "Россия 24".

"Такое возможно, но, скорее всего, мутации SARS-CoV-2 пойдут по тому пути, по которому движутся в настоящее время, то есть в сторону повышения заразности, но не утяжеления клинического течения болезни", - отметила она, рассуждая о возможности появления нового штамма COVID в ближайшей перспективе.

При этом эксперт подчеркнула, что если вирус начнет мутации в сторону более тяжелого течения болезни и меньшей заразности, возможно, будут вновь введены отмененные ранее ограничительные меры.

Как ранее писал kp.ru, вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал, действительно ли пандемия завершится в 2022-м году, как это спрогнозировал директора ВОЗ Ханс Клюге.