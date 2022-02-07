Российские хоккеистки разгромно проиграли сборной Канады на Олимпиаде Фото: REUTERS

Женская сборная России по хоккею была разгромлена командой Канады в третьем матче на зимней Олимпиаде в Пекине. Североамериканские спортсменки забросили росиянкам шесть шайб, пропустив только одну.

Перед началом встречи канадки потребовали от сборной России показать результаты тестов на коронавирус. Матч из-за этого был задержан на час, а сами хоккеистки вышли на лед в масках. Уже спустя 30 секунд сборная Канады вела со счетом 2:0, но до конца первого периода зрители больше голов не увидели, передает «КП-Спорт».

Во втором периоде канадки забросили еще две шайбы, россиянкам удалось отличиться лишь однажды. К заключительной 20-минутке результаты тестов сборной России были в распоряжении организаторов, после чего спортсменкам разрешили играть без масок. Тем не менее сборная Канады вышла на лед в них. В первые шесть минут последнего периода североамериканская команда огорчила россиянок еще дважды – обе шайбы были заброшены после удаления российских хоккеисток.

Таким образом, сборная России после трех игр имеет в своем активе только одну победу при двух поражениях. Во вторник, 9 февраля, подопечные Евгения Бобарико встретятся со сборной Финляндии.