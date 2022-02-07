Япония обсуждает с Россией вопрос принадлежности четырех южнокурильских островов

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно Фото: REUTERS

В качестве предмета обсуждений в рамках переговоров о заключении мирного договора между Японией и России был выбран вопрос принадлежности четырех островов южных Курил. Об этом сегодня, 7 февраля на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Северные территории (так в Японии называют южные Курильские острова – прим.ред.) - это территория, куда распространяется наш суверенитет, и предмет обсуждения в ходе переговоров о заключении мирного договора является проблемой принадлежности четырех островов. Это выступает нашей последовательной позицией", - отметил он.

Как ранее писал kp.ru, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о планах страны вести «упорные переговоры» о мирном договоре с Россией. Также он выразил сожаление, что спустя 76 лет после завершения Второй мировой войны все еще не разрешилась проблема северных территорий