«Плюнули и растерли». Генерал ВСУ уличил власти Украины в обмане военных

Генерал ВСУ обвинил Киев в обмане украинских военных при выплате пенсий и зарплат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины обманывают военных Вооруженных сил страны при начислении пенсий и зарплат, тем самым подрывая их доверие к себе, заявил бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Как рассказал генерал в эфире украинского «Пятого канала», при зачислении на службу военным обещали от 70 до 90% от денежного содержания, но затем на свои обещания «плюнули и растерли». Он сообщил, что сегодня в украинский армии пенсию наравне со всеми получают даже высшие офицерские чины. Как отметил Кривонос, за 30 лет службы он редко жил так, чтобы «не думать, как выжить».

По словам генерала, постановление правительства Украины «обрубило любую заинтересованность в службе для офицеров и контрактников». Заработок у них ровно такой, как «говорит кабмин», заявил он.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных Силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии». В этом документе предусмотрен отказ от призыва на срочную военную службу с 2024 года.

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