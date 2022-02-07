Росатом планирует построить АЭС для «Газпрома»

В России планируют построить АЭС для «Газпрома» Фото: REUTERS

Государственная корпорация Росатом рассматривает возможность строительства атомной электростанции специально для российской компании «Газпром».

- Росaтом начинает прорaбатывать для «Газпрома» возможность переводa системы транспортировки газа с гaзовых турбин на электроприводы. <...> Для их снaбжения может потребоваться строительствo АЭС в Западной Сибири, — пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в одной из компаний.

Уточняется, что станция позволит «Газпрому» снизить углеродный след при транспортировке голубого топлива. Это необходимо из-за ужесточения правил Евросоюза в этой сфере.

Ранее российская компания «Газпром» и китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали новый договор о купли-продажи газа в Китай с Дальнего Востока РФ. Об этом заявили в пресс-службе российской компании, где уточнили, что объем поставок российского голубого топлива в совокупности возрастет до 48 млрд кубометров в год. В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер обратили внимание, что подписание уже второго контракта на поставку российского газа в Китай говорит о высоком уровне доверия между Москвой и Пекином.