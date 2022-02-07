Лукашенко рассматривает вопрос о вооружении части сотрудников МЧС Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Часть штата МЧС Белоруссии планируется вооружить в целях задействования при конфликте или военных действиях наравне с армией, сообщает агентство Sputnik.

"Часть сотрудников МЧС Белоруссии планируется вооружить, чтобы в ситуации конфликта или военных действий они могли, в частности, быть привлечены к военным целям наравне с армией. Этот вопрос обсуждают на совещании у белорусского лидера Александра Лукашенко, посвященного совершенствованию структуры системы МЧС Беларуси", – уточняет агентство.

По словам самого Лукашенко, Белоруссия как небольшая страна не может иметь численность вооруженных сил 200-300 тысяч. По его словам, власти пришли к договоренность, что численность армии должна составлять 65 тысяч человек.

Как ранее писал kp.ru, Лукашенко заявил, что Белоруссии нужно будет развернуть армию возле украинских границ. Также он уточнил, что ситуация на белорусско-украинской границе обостряется.