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Политика7 февраля 2022 9:30

Лукашенко рассматривает вопрос о вооружении части сотрудников МЧС Белоруссии

Это решение, возможно, примут на случай военного конфликта
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Часть штата МЧС Белоруссии планируется вооружить в целях задействования при конфликте или военных действиях наравне с армией, сообщает агентство Sputnik.

"Часть сотрудников МЧС Белоруссии планируется вооружить, чтобы в ситуации конфликта или военных действий они могли, в частности, быть привлечены к военным целям наравне с армией. Этот вопрос обсуждают на совещании у белорусского лидера Александра Лукашенко, посвященного совершенствованию структуры системы МЧС Беларуси", – уточняет агентство.

По словам самого Лукашенко, Белоруссия как небольшая страна не может иметь численность вооруженных сил 200-300 тысяч. По его словам, власти пришли к договоренность, что численность армии должна составлять 65 тысяч человек.

Как ранее писал kp.ru, Лукашенко заявил, что Белоруссии нужно будет развернуть армию возле украинских границ. Также он уточнил, что ситуация на белорусско-украинской границе обостряется.