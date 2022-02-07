Федерация хоккея России объяснила задержку матча женских сборных РФ и Канады на Олимпиаде Фото: REUTERS

Задержка матча женских сборных России и Канады на зимних Олимпийских играх в Пекине была связана с проведением тестов на коронавирус у спортсменок обеих команд, рассказали в Федерации хоккея России (ФХР).

Хоккеистки сдали анализы до 9:00 по местному времени, однако результаты в нужное время не пришли. Из-за этого президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф решил отложить встречу на час, уведомив об этом обе команды. Российские спортсменки узнали об этом немного позже канадок, когда уже вышли на лед. Представители сборных договорились играть в масках в целях дополнительной безопасности, проведя в них два периода. К третьему периоду результаты поступили, и спортсменки могли продолжать встречу без масок, пишет «КП-Спорт».

«Выбор о продолжении встречи в масках либо без было делегировано обеим сборным. Команда Олимпийского комитета России предпочла выйти на лед без масок, а канадская сборная доиграла встречу в средствах индивидуальной защиты», – сказали в ФХР.

Как писал сайт kp.ru, матч российской и канадской сборных завершился крупной победой последней со счетом 6:1. Сборная России имеет в активе одну победу при двух поражениях.