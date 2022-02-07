В центре Казани на засыпку реки потратят более 10,1 миллиона рублей

В центре Казани планируется засыпать реку Казанку

В центре столицы Татарстана местные власти решили засыпать реку Казанка. На это, согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, готовы потратить более 10,1 миллиона рублей.

Так, должно быть создано два новых земельных участка общей площадью 14 гектаров. Сначала планируют отсыпать территорию со стороны дома №1а на улице Меридианная (9,8 гектара), а затем территорию возле Кремлевской дамбы (4,3 гектара).

Заказчиком этого тендера выступает ГБУ «Главстрой Татарстана». Подать заявки на участие в торгах можно до 14 февраля. Победитель аукциона после подписания контракта должен засыпать реку с 29 апреля по 30 июля. Осваивать новую землю же должны начать в августе 2022 года.

По предварительным данным, на одном из этих участков могут построить Соборную мечеть, но проект по ее возведению все еще разрабатывается. До этого жители Казани возмущались тем, что ради этого около местного Кремля собираются намывать землю, горожане считают это нецелесообразным, сообщает Inkazan.