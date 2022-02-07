Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире7 февраля 2022 9:33

Канцлеру Германии Шольцу рекомендовали начать роспуск НАТО

Политолог Александр Рар призвал канцлера Германии начать роспуск НАТО
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (14)Комментарии (14)(14)
Канцлер Германии Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц

Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц должен инициировать роспуск НАТО, чтобы разрядить обстановку в Европе, отказавшись от воинственных намерений Соединенных Штатов и Великобритании, считает немецкий политолог, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар.

«Шольц должен найти в себе силы проявить себя, как истинный европеец (и Макрон его в этом поддержит), и наконец-то отказаться от диктата англосаксов. Надо распускать ненужную НАТО и воскрешать ОБСЕ, которая является истинной общеевропейской архитектурой безопасности», – написал Рар в своем Telegram-канале.

По мнению политолога, канцлер Германии стремиться успокоить обстановку вокруг Украины, в то время как власти Великобритании выступают за военные действия и «призывает украинцев сражаться». Он отметил, что Шольцу необходимо взять курс на корректировку системы общей европейской безопасности, однако у примирения с Европы с Россией есть противники в лице англичан и «неоконсерваторов-глобалистов из США». Как заявил Рар, глава германского правительства не может пойти против «мейнстрима либеральных элит», чтобы не лишиться власти, однако должен учитывать, что большинство европейцев не хотят войны.

«Шольц в своих интервью вертится как уж на сковородке…Он также должен следовать тому, что хотят, вернее не хотят, народы Европы: воевать и проливать кровь за Украину или за сомнительные геополитические амбиции США. Поэтому вето своей предшественницы Меркель против членства Украины в НАТО Шольц не отменит», – считает политолог.