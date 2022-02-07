Канцлеру Германии Шольцу рекомендовали начать роспуск НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц должен инициировать роспуск НАТО, чтобы разрядить обстановку в Европе, отказавшись от воинственных намерений Соединенных Штатов и Великобритании, считает немецкий политолог, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар.

«Шольц должен найти в себе силы проявить себя, как истинный европеец (и Макрон его в этом поддержит), и наконец-то отказаться от диктата англосаксов. Надо распускать ненужную НАТО и воскрешать ОБСЕ, которая является истинной общеевропейской архитектурой безопасности», – написал Рар в своем Telegram-канале.

По мнению политолога, канцлер Германии стремиться успокоить обстановку вокруг Украины, в то время как власти Великобритании выступают за военные действия и «призывает украинцев сражаться». Он отметил, что Шольцу необходимо взять курс на корректировку системы общей европейской безопасности, однако у примирения с Европы с Россией есть противники в лице англичан и «неоконсерваторов-глобалистов из США». Как заявил Рар, глава германского правительства не может пойти против «мейнстрима либеральных элит», чтобы не лишиться власти, однако должен учитывать, что большинство европейцев не хотят войны.

«Шольц в своих интервью вертится как уж на сковородке…Он также должен следовать тому, что хотят, вернее не хотят, народы Европы: воевать и проливать кровь за Украину или за сомнительные геополитические амбиции США. Поэтому вето своей предшественницы Меркель против членства Украины в НАТО Шольц не отменит», – считает политолог.