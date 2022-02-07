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Экономика7 февраля 2022 9:37

Российские банки усилят контроль за денежными операциями клиентов до конца 2022

Эксперты также отмечают, что повсеместное внедрение новых рекомендаций ЦБ может привести к увеличению числа блокировок трансакций
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Российские банки усилят контроль за денежными операциями своих клиентов до конца 2022

Российские банки усилят контроль за денежными операциями своих клиентов до конца 2022

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До конца ноября 2022 года российские банки усилят контроль за денежными операциями своих клиентов. Такая задача поставлена перед Центральным банком России в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют.

Так, для борьбы с нелегальными трансакциями ЦБ рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан - более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день.

"Ужесточение контроля может привести к тому, что кредитные организации будут в отдельных случаях отказывать в операциях добросовестным клиентам", - пояснил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков в беседе с "Известиями".

Эксперты также отмечают, что повсеместное внедрение новых рекомендаций ЦБ может привести к увеличению числа блокировок трансакций.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что с 2022 года Центробанк начнет контролировать все денежные переводы между россиянами. ЦБ будет запрашивать информацию обо всех транзакциях между физическими лицами, в том числе персональные данные отправителей и получателей

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