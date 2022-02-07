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Политика7 февраля 2022 10:03

Лукашенко заявил, что Белоруссия была готова к войне на границе с Польшей из-за действий НАТО

Об этом белорусский лидер говорил на шоу "Соловьев Live"
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был готов к началу военных действий на границей с Польшей из-за возможных действий НАТО.

"Больше, чем готовы", - сказал Лукашенко в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live".

Ведущий спросил его, что у него было ощущение наличия у НАТО некоторого плана, в соответствии с которым государства альянса могут ввести миротворческий континент в целях "спасения граждан Польши, проживающих в Беларуси".

"Я не допускал, что могут дернуться", - подчеркнул глава белорусского государства.

Как ранее писал kp.ru, США и страны ЕС выдвинули Белоруссии обвинение в миграционном кризисе на границе с Польшей. Там считают, что цель Минска состоит в "дестабилизации ситуации на внешних границах соседних стран и ЕС, чтобы отвлечь внимание от нарушения прав человека внутри самой Белоруссии".