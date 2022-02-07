Цена нефти Urals поднялась выше 95 долларов за баррель впервые с сентября 2014 Фото: REUTERS

Цена нефти российского бренда Urals превысила 95 долларов за баррель в ходе торгов в пятницу, 4 февраля. Последний раз она стоила выше 95 долларов в сентябре 2014 года, сообщает международное ценовое агентство Argus.

Так, стоимость Urals на северо-западе Европы поднялась сразу на 4,66 доллара по сравнению с 3 февраля 2022 и достигла 95,12 доллара за баррель. Для сравнения, 17 сентября 2014 нефть этой марки стоила 96,18 доллара, сказано на сайте агентства.

Что касается федерального бюджета России, то там базовая цена Urals н6а этот год заложена на уровне 44,2 доллара за баррель. Исходя из фактической цены этой нефти по отношению к базовой Министерство финансов покупает или продает валюту.

Как писал сайт kp.ru, средняя цена российской экспортной нефти Urals в январе 2022 года прибавила в цене почти 60%. В 2021 году российское сырье торговалось по цене 54,41 доллара за баррель.