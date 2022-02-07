Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает Бога белорусом. Об этом глава государства сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Так белорусский лидер ответил на вопрос российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева: «То есть Бог сегодня – белорус?».

- Да, не только сегодня. Он же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку, вот еще кое-когда помогает, — заявил президент Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что ожидает, когда президент России Владимир Путин присвоит ему звание полковника. Президент Белоруссии уточнил, что речь идет о звании полковника не российской, а советской армии и рассказал, что в шутку попросил Владимира Путина присвоить ему это воинское звание. Лукашенко отметил, что имеет звание подполковника и не имеет возможности сам повысить себя в звании.