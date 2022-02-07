Песков заявил, что учения России на Курилах не должны беспокоить другие страны

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что учения России в районе Курильских островов не должны беспокоить другие страны.

- Безусловно, мы продолжаем процесс военного строительства, процесс армейских тренировок, маневров, учений на всей географии Российской Федерации, включая Дальний Восток. Эти учения ни коим образом не должны быть предметом для беспокойства и обеспокоенностей наших соседей, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Ранее появилась информация, что Япония получила уведомление от России о грядущих ракетных учениях в районе южной части Курильских островов. Маневры будут проходить с 7 февраля 2022 года. Как уточнила газета Sankei со ссылкой на источники в японском правительстве учения пройдут в зоне к востоку от Хоккайдо, включающей Курилы и пролив Лаперуза. Маневры будут проходить в течение февраля, с перерывами.

Позже генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что японский кабмин выразил протест из-за учений. Он назвал действия России неприемлемыми.