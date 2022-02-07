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Политика7 февраля 2022 10:23

Посольство России выразило протест МИД Японии из-за действий праворадикалов

Протестующие собрались сегодня около здания посольства РФ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Посольство России выразило протест МИД Японии из-за действий праворадикалов

Посольство России выразило протест МИД Японии из-за действий праворадикалов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ультраправые активисты сегодня, 7 февраля проводят митинг возле посольства России в Токио в связи с Днем северных территорий (так в Японии называют южную часть Курильских островов). Диппредставительство выразило местному МИД протест в связи с тем, что толпа хотела проникнуть в здание дипмиссии, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Он уточнил, что возле здания дипломатического представительства России поставлены ограждения и находятся десятки сотрудников полиции. Ультраправые разъезжают в автобусах по расположенным возле посольства улицам и транслируют через громкоговорители военные песни и марши.

Также представитель ультраправых зачитал манифест, где призвал Россию к «возврату незаконно оккупированных островов».

Возле забора диппредставительства РФ собравшиеся машут японскими флагами и выкрикивают требования о возврате Японии "северных территорий". Никаких стычек в процессе акции корреспондентом ТАСС зафиксировано не было.

Как ранее сообщал kp.ru, Япония обсуждает с Россией вопрос принадлежности четырех южнокурильских островов. Об этом сегодня, 7 февраля в ходе регулярной пресс-конференции рассказал генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно.