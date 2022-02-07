Названы признаки, которые могут указывать на наличие шпионского ПО в смартфоне

Эксперт по кибербезопасности рассказал, как самостоятельно выявить шпионское ПО в смартфоне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев назвал признаки, которые могут указывать на наличие шпионского ПО в смартфоне.

"Например, батарея устройства быстро разряжается, расходуется большой объем трафика, на телефоне появляется незнакомый софт, но однозначно ответить на вопрос, заражено ли устройство или нет, можно только используя специальные решения", - пояснил он в беседе с изданием "Газета.ru".

Эксперт также посоветовал внимательно относиться к разрешения приложений, которые могут иметь доступ к камере и микрофону и геолокации.

Поправки в Уголовный Кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях, сокращающий список шпионских устройств президент России Владимир Путин подписал в августе 2019 года. Согласно закону к средствам шпионажа больше нельзя отнести гаджеты, которые могут записывать аудио и видео, делающие снимки и передающие данные геолокации, передает телеканал "360"

Сайт KP.ru также рассказывал, как понять, шпионит ли за тобой твой смартфон. По мнению специалистов, при желании можно удаленно включить ваш телефон и камеру в нем. Но чаще всего мы сами оставляем включенными без дела геолокацию, блютуз, вайфай, камеры и микрофоны в мессенджерах.