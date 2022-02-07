В России 7 февраля 2022 выявлено 171 905 случаев заболевания коронавирусом Фото: REUTERS

За минувшие сутки в России выявлено 171 905 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Из общего числа новых заболевших них были госпитализированы 10 843 человека.

Наибольшее число заражений выявлено в Москве, где за 24 часа инфицировались 15 442 жителя. На втором месте по количеству новых заболеваний Санкт-Петербург – 13 372 случая, на третьем Московская область, в которой заразились 12 230 человек. Кроме того, за сутки были зафиксированы 609 летальных исходов.

Общее число заболевших коронавирусом в России достигло с начала пандемии 12 982 023 человек, выздоровевших – 55 683. Также за всю пандемию в стране от COVID-19 скончались 336 023 человека.

Как писал сайт kp.ru, накануне в России было выявлено максимальное число новых заражений коронавирусной инфекцией за всю пандемию. Диагноз COVID-19 подтвердился у 180 071 жителя страны.