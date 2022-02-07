Песков заявил, что Запад предпочитает вопросу гарантий безопасности "грядущее нападение России на Украину" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Западе предпочитают обсуждать вопрос "грядущего нападения России на Украину", а не гарантии безопасности, поэтому напряженность преодолеть не получается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков накануне встречи российского главы и лидера Франции Эммануэля Макрона, которая пройдет сегодня, 7 февраля.

"Главным образом, нужно отметить, что за последние дни пока не появилось ничего нового относительно вопроса гарантий безопасности для России. Эту тему предпочитают не поднимать наши западные собеседники", – отметил Песков, рассуждая о том, можно ли говорить об уменьшении напряженности в отношениях Москвы и Запада.

По словам пресс-секретаря российского президента, Запад вместо вопроса гарантий безопасности для РФ предпочитает обсуждать "проблему грядущего нападения России на Украину".

Как ранее писал kp.ru, во французском правительстве отметили "позитивный прогресс" в переговорах в "нормандском формате". Об этом говорилось по итогам встречи политических советников президентов стран «нормандского формата» - Франции, Германии, РФ и Украины.