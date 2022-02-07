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Происшествия7 февраля 2022 10:40

Видео взрыва банкомата под Москвой появилось в сети

В результате происшествия погиб один из налетчиков - его убило осколками металла
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Видео взрыва банкомата под Москвой появилось в сети Фото: кадр из видео

Видео взрыва банкомата под Москвой появилось в сети Фото: кадр из видео

В сети опубликовано видео с моментом взрыва банкомата в городе Ивантеевка Московской области.

На кадрах видно, как один из грабителей заходит в отделение банка, а через некоторое время происходит взрыв. Ударной волной вынесло окна здания, в результате взрыва обрушился потолок.

Напомним, инцидент произошел ночью в понедельник, 7 февраля. Двое мужчин решили ограбить банк напротив здания администрации Ивантеевки, взорвав банкомат, находившийся в тамбуре здания. Злоумышленники накачали его газом и подорвали изнутри, зная, что лежащие в корпусах деньги постраают.

После взрыва газовой смеси вылетели окна по всему отделению банка, вынесло двери, а на головы грабителей обрушился потолок. Полицейские обнаружили на месте происшествия тело одного из налетчиков, его лицо было закрыто балаклавой. Правоохранители полагают, что он погиб от ранений осколками металла. Второй грабитель сбежал, сейчас ведутся его поиски.