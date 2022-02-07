Бывший тренер сборной РФ заявил, что российские хоккеистки рисковали здоровьем, играя в масках

Бывший тренер сборной России Плющев заявил, что маски несли опасность для российских хоккеисток Фото: REUTERS

Экс-главный тренер мужской сборной России Владимир Плющев заявил, что маски, в которых хоккеистки провели две трети матча, могут создавать дополнительные нагрузки на организм.

"Играть в масках очень неудобно, потому что маска затрудняет дыхание, затрудняет насыщение организма кислородом, это может привести к кислородной недостаточности", - пояснил он в беседе с изданием "Газета.ru".

Специалист отметил, что со спортсменками могли случиться всякие казусы. Например, кислородная недостаточность, и приступы, связанные с давлением, с работой сердечной мышцы

Напомним, женская сборная Олимпийского комитета России (ОКР) по хоккею 7 февраля 2022 года проиграла команде из Канады со счетом 1:6, передают "Известия".

При этом, вокруг этого матча развернулся крупный скандал. Хоккеистки сборной Канады отказывались выходить на матч против команды России, так как хотели узнать об отрицательных тестах на ковид в составе российской команды. Подробности произошедшего рассказывает KP.RU.