Назван новый симптом заражения омикроном

Инфекционист рассказал о появлении повышенной потливости при заражении омикроном Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о появлении нового симптома "омикрона". Сообщается, что заболевшие начали жаловаться на повышенную потливость.

"Потливость стала встречаться чаще, особенно ночная и общая, генерализованная. Есть потливость, когда потеют руки и ноги, а при омикроне это общая потливость всего тела. Происходит так, что и одежду приходится менять, и подушку, и одеяло, причем и у детей, и у взрослых. Потеют и волосяные железы - голова становится мокрая", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru.

Специалист отметил, что в предыдущих штаммах потливость не была настолько обильной и на нее реже обращали внимание.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявлял, что после сильной волны "Омикрона" может наступить жизнь без локдаунов и карантинов. Поспособствовать такому развитию сможет вакцинация, передает ФАН.

Напомним, за сутки в России выявили 171 905 случаев инфицирования коронавирусом. Также за сутки в стране были выписаны 55 683 человека, рассказывает RT.