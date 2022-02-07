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Политика7 февраля 2022 11:21

Главы МИД Чехии, Словакии и Австрии посетили Донбасс

Они прибыли в станицу Луганская
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Главы МИД Чехии, Словакии и Австрии посетили Донбасс

Главы МИД Чехии, Словакии и Австрии посетили Донбасс

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Главы МИД Чехии, Словакии и Австрии прилетели с рабочим визитом в Донбасс, сообщил журналистам сегодня, 7 февраля, руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Как он уточнил, это главы МИД Чехии, Австрии и Словакии Ян Липавский, Александер Шалленберг и Иван Корчок. Они пробудут в республике до 8 февраля включительно.

"Мои коллеги из Австрии, Словакии, Чехии вместе прибыли в станицу Луганская. Там они своими глазами могут оценить последствия агрессии со стороны России и усилия Украины по ее преодолению", - отметил Кулеба в ходе брифинга.

Как ранее сообщал kp.ru, в ДНР прибыли наемники из Польши. Представители Управления Народной милиции ДНР заявили, что это сделано в целях проведения совместно с подразделениями украинских сил точечных диверсионно-террористических актов по выведению из строя объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, а также запугивания местного населения.