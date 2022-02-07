Токаев больше не будет согласовывать политику Казахстана с Назарбаевым

Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил норму согласования политики страны с бывшим главой государства Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

- Главой государства подписан конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан", — гласит текст сообщения пресс-службы.

Ранее аналогичное решение принял Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана. При этом за Назарбаевым оставили возможность выступления перед парламентом республики. Также бывший глава государства имеет право появляться на заседаниях правительства, если там будут обсуждаться важные для судьбы Казахстана вопросы, и входить в состав Конституционного совета республики.

Напомним, что ранее Сенат отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности Казахстана и Ассамблее народа (АНК).