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Экономика7 февраля 2022 11:45

«Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на II-III кварталы 2022

«Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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«Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину

«Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину

Фото: Олег ЗОЛОТО

Российский холдинг не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украины на II и III кварталы этого года.

Как следует из данных платформ RBP и GSA Platform, «Оператор газотранспортной системы Украины» выставил на аукционе транзитные мощности до 9,8 миллиона кубометров в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 миллиона кубов – через станцию «Сохрановка». Эти мощности остались невостребованными.

Кроме того, «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности на транзит газа в Германию через Польшу по трубопроводу «Ямал – Европа». Польская сторона предлагала объемы в 89,1 миллиона кубометров в сутки.

Как писал сайт kp.ru, на прошлоой неделе российский холдинг впервые за 43 дня забронировал прямую прокачку голубого топлива по трубопроводу через Польшу. в среду, 2 февраля, через «Ямал – Европу» должно быть прокачано 12,5 миллиона кубометров газа, однако «Газпром» не возобновил транзит.