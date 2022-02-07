Три новые профессии появились в сфере кибербезопасности

Эксперты сообщили о появлении трех новых профессий в сфере кибербезопасности Фото: Мария ЛЕНЦ

Согласно аналитическому отчету "Об образовании специалистов по информационной безопасности в Российской Федерации", в сфере кибербезопасности появится как минимум три новых профессии.

Если еще 20 лет назад была только одна профессия специалиста по информационной безопасности, сейчас стало понятно, что нужна большая специализация», — пояснил эксперт подгруппы по кибербезопасности НТИ "Энерджинет" Дмитрий Правиков в беседе с изданием "Газета.ru"

Так, уже разработано три совершенно новых проекта профессиональных стандартов: "специалист по информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере", "специалист по криптографической деятельности", "специалист по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры".

Ранее специалист по кибербезопасности Петр Куценко назвал способ определить сайты мошенников.

"Так, достаточно вставить в текст ссылку https://... .ru, после чего добавить в неё гиперссылку на нужный сайт. Таким образом, пользователь будет думать, что он переходит на указанный сайт, на деле - по зашитой мошенником гиперссылке. Поэтому перед переходом следует навести курсор и проверить адрес, куда она ведёт", - передает слова специалиста RT.