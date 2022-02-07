Захарова сравнила власти Украины, Британии и США с Трусом, Балбесом и Бывалым

Трус, Балбес и Бывалый Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила власти Украины, Великобритании и Соединенных Штатов Америки с персонажами советской комедии «Кавказская пленница» режиссера Леонида Гайдая.

- Помните этот кадр из фильма Гайдая «Кавказская пленница»? Там три героя. Трус, Бывалый и Балбес. Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой — Лондон, — сказала она в эфире Первого канала.

Речь идет о моменте из фильма, где упомянутые герои пытаются остановить автомобиль персонажа Нины. Для этого они встают посреди дороги и держатся за руки. Трус, с которым Захарова сравнила Киев, боится столкновения с машиной и пытается сбежать, однако ему это не удается.

Напомним, Мария Захарова считает, что публикации западных СМИ о «вторжении» России на Украину свидетельствуют о подготовке реальной провокации. Она привела в пример публикацию американского агентства Bloomberg, которое опубликовало заметку «Россия вторглась на Украину». Позже руководство издание сообщило, что это произошло случайно, а агентство готовится в различным сценариям развития событий. По мнению Захаровой, это говорит о том, что у западных СМИ «все сценарии уже на столе».