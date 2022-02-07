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Политика7 февраля 2022 11:57

Премьер Австралии призвал сограждан оперативно покинуть Украину

Сейчас настало самое время оставить страну, заявил Скотт Моррисон
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Премьер Австралии Скотт Моррисон

Премьер Австралии Скотт Моррисон

Фото: REUTERS

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сегодня, 7 февраля по итогам заседания комитета нацбезопасности призвал австралийцев на Украине как можно быстрее покинуть страну.

"Со всеми австралийцами, живущими в Украине, мы пытались контактировать в последние несколько недель с очень четким посылом – настало время уезжать. И мы усиливаем данный посыл", - отмечается в заявлении премьера на его интернет-сайте.

По словам Моррисона, на заседании комитета нацбезопасности австралийского кабмина первым пунктом повестки дня стала ситуация в Украине.

"Большая часть тех австралийцев, которые живут на Украине, их жизни проходят в этой стране. Многие из них имеют двойное гражданство", - отметил Моррисон.

При этом он обратился к австралийским гражданам и заявил, что если они желают уехать из Украины – сейчас для этого "самое время".

Как ранее писал kp.ru, канадские власти призвали семьи дипломатов уехать из Украины по причине возможного ухудшения ситуации в республике. Ранее в МИД Канады уже порекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок на Украину.