Более 20 боевых кораблей ВМФ России прошли через лед в проливе Лаперуза

Проход Тихоокеанского флота занял двое суток. Фото: скриншот

Свыше 20 российских боевых кораблей в рамках учений совершили переход по ледовым полям из Японского моря в Охотское. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщил Восточный военный округ (ВВО).

«Отряд кораблей Тихоокеанского флота проследовал через ледовые поля в районе пролива Лаперуза в Охотское море», - говорится в заявлении пресс-службы.

Как отмечается, в учениях было задействовано более 20 боевых кораблей Тихоокеанского флота РФ, среди которых фрегат корабль управления «Маршал Крылов», «Маршал Шапошников», корветы «Совершенный», «Гремящий», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», а также тральщики и ракетные катера, малые ракетные и малые противолодочные корабли.

Отмечается, что для прохода по этому сложному пути, летчики вертолётов Ка-27ПС морской авиации изначала провели разведку, а после ледокол «Капитан Хлебников» расчистил путь, проведя боевые корабли. Проход флота длился двое суток.