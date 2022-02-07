Песков рассказал об отношении Кремля к петициям на change.org

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Кремле рассказали, как относятся к петициям на сайте change.org, где, в частности, выложена петиция за отставку Рамзана Кадырова с поста главы Чеченской республики.

Ранее появились данные, что политик Илья Яшин разместил на сайте change.org петицию с требованием снять с должности главу Чечни Рамзана Кадырова. Авторы петиции считают, что он не соответствует занимаемой должности.

"Там голосование - обезличенное, оно накручиваться, при помощи ботов и так далее. Поэтому соответствующим образом и относимся к этому", - отметил Песков, отвечая на вопрос о поводу петиции Яшина, и относительно того, выступают ли такие петиции предметом внимания Кремля, когда они набирают свыше 100 тыс. подписей.

Как ранее писал kp.ru, на сайте change.org появилась петиция о необходимости соблюдать права животных в Хабаровском крае. Так, зоозащитница и депутат Госдумы региона Натальи Коваленко читает, что в России следует ввести должность Уполномоченного по защите животных.