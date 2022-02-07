Биатлонистка Ульяна Нигматуллина допустила десять промахов в индивидуальной гонке на Олимпиаде Фото: REUTERS

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина допустила десять промахов в индивидуальной гонке на 15 км, которая состоялась в понедельник, 7 февраля, на Олимпийских играх в Пекине.

Россиянка допустила один промах на первом рубеже, на втором спортсменка промахнулась два раза, на третьем - три, а на четвертом - четыре. В итоге биатлонистка получила десять штрафных минут и заняла 78 место.

«Условия на рубеже были идеальными. Они были практически точно такими же, как и на пристрелке.... Не думаю, что мне помешала эстафета, а что-то другое… Может быть, физическое состояние», - приводит слова спортсменки Матч ТВ.

Первое место в индивидуальной гонке заняла на 15 км заняла немецкая биатлонистка Денизе Херрман (44.12,7). Второй стала французская спортсменка Анаис Шевалье-Буше (9,4), а третьей к финишу пришла норвежка Марте Олсбю-Ройселанн (15,3). Россиянка Кристина Резцова заняла девятое место, однако показала шестое время ходом.