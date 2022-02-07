МВД Германии не подтвердило связь хакерских атак на Marquard & Bahl с Россией Фото: REUTERS

Представители МВД Германии прокомментировали сообщение издания Bloomberg о том, что среди версий хакерской атаки на компании группы Marquard & Bahl - хакеры, "связанные с Россией". В немецком ведомстве уточнили, что, откуда велась атака – точно не установлено.

В ходе атак злоумышленники применили вредоносные программы-вымогатели. При этом одна из пострадавших компаний – Mabanaft, входит в список критической инфраструктуры, поэтому к расследованию дела присоединилось ведомство IT-безопасности.

Напомним, информация об атаках появилась еще 31 января этого года.

Как ранее писал kp.ru, в Германии изучается версия того, что якобы "связанные с Россией" хакеры имеют отношение к атакам на немецкие компании группы Marquard & Bahl. Группа осуществляет деятельность в сфере поставок минеральных ресурсов, в том числе, нефти.