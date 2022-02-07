Матрешка стала новым символом израильского посольства в Москве Фото: сайт израильского посольства в России

Матрешка стала новым символом посольства Израиля в Москве, рассказал пресс-атташе дипломатического представительства Рами Теплицкий. По его словам, она символизирует связь между народами России и Израиля.

«Матрешку в Израиле и во всем мире рассматривают как национальный символ России. Эта игрушка показывает связь между нашими народами», – сообщил он в беседе с ТАСС.

Сувенир раскрашен в цвета израильского флага и разработан в честь 30-летия возобновления дипломатических отношений Москвы и Иерусалима. На нем нанесены звезда Давида и логотип израильского посольства в России. Первым, кому досталась матрешка, стал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, получивший сувенир из рук посла Израиля Александра Бен Цви.

Сейчас диппредставительство объявило в социальных сетях конкурс на имя матрешки. Его победитель получит игрушку в качестве приза.

Как писал сайт kp.ru, в прошлом году премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поздравил президента России Владимира Путина с 30-летием восстановления дипломатических отношений между двумя странами. Как отметил политик, за эти годы Россия и Израиль укрепили исторические связи и установили тесные двусторонние отношения, приносящие пользу народам двух стран и поддерживающие региональную безопасность и стабильность.