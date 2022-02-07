Желтый уровень погодной опасности в Москве и области продлен до 9 февраля 2022

Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и области Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты Гидрометцентра России сообщили, что в Московском регионе до 02:00 часов 9 февраля 2022 года продлен "желтый" уровень погодной опасности из-за угрозы гололедицы.

"Желтый" – это второй уровень опасности, когда погода может представлять опасность для здоровья, рассказывает РИАМО.

Сообщается, что с 7 по 9 февраля 2022 года в Московском регионе будет облачно, ожидаются снег, мокрый снег, гололедица. Температура составит минус 1 – плюс 1 градус.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что новая рабочая неделя принесет москвичам и гостям столицы оттепель. Днем температура воздуха будет плюсовой, что приведет к активному таянию снега, рассказывает телеканал "360".

Ранее синоптик Тишковец назвал глобальное потепление главной аферой века. Почему, читайте здесь на kp.ru.