В Евросоюзе заявили о подготовке «ко всем сценариям» развития ситуации вокруг Украины Фото: REUTERS

Евросоюз готовится ко всем сценариям развития ситуации вокруг Украины, однако пока не может знать всех деталей, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

«ЕС пытается подготовиться к разным сценариям и исходам. Мы пытаемся быть готовыми ко всему, но не можем дать сейчас никаких деталей», – сказал представитель ЕК на пресс-конференции.

Мамер также напомнил, что Брюссель может приостановить действие механизма визовой либерализации с Украиной.

Как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал Россию отвести войска от границы с Украиной, чтобы доказать Западу отсутствие планов «вторжения» в соседнюю республику.

Напомним, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, а российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают. Как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Соединенные Штаты уже и сами поверили в информационный вброс о мнимом «вторжении».