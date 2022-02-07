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Политика7 февраля 2022 13:02

В британском правительстве заверили, что НАТО не представляет угрозы для России

В Лондоне заявили о желании взаимодействовать с Москвой
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В британском правительстве заявили, что НАТО не представляет угрозы для России

В британском правительстве заявили, что НАТО не представляет угрозы для России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс не представляет угрозы для России. Такое заявление сделал официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, указав на желание Лондона взаимодействовать с Москвой.

«Россия выражала обеспокоенность по поводу потенциальной агрессии со стороны НАТО, но мы ясно давали понять», - заявил сотрудник Даунинг - стрит, отметив, что данная обеспокоенность «в принципе не может иметь под собой никаких оснований, так как НАТО по своей сути является оборонительным альянсом».

Напомним, накануне Москва призвала США и НАТО немедленно прекратить военное снабжение Киева. В МИД РФ также просили закончить «нагнетание истерии вокруг внутриукраинского конфликта». Как ранее писал сайт kp.ru, в конце января текущего года на Украине приземлился уже пятый самолет с военной помощью из США, откуда было доставлено 84 тонны боеприпасов.