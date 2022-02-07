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В мире7 февраля 2022 13:04

Разведка Нидерландов обвинила спецслужбы России в слежке за компаниями

Они делают это через сеть LinkedIn, считают в нидерландском ведомстве
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
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Разведка Нидерландов обвинила спецслужбы России в слежке за компаниями

Разведка Нидерландов обвинила спецслужбы России в слежке за компаниями

Фото: REUTERS

Представители спецслужб России и Китая "систематически обращаются" к сотрудникам голландских высокотехнологичных компаний посредством сети LinkedIn, чтобы выведать их коммерческие тайны. Такое заявление сделал глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Эрик Акербум.

Как отметил Акербум в комментарии голландскому деловому изданию FD, "российские и китайские шпионы" связываются с работниками голландских компаний через фейковые аккаунты в LinkedIn, называясь учеными, консультантами или рекрутерами, устанавливая таким образом с ними контакт. После налаживания доверительных отношений с этими людьми, спецслужбы якобы получают от них конфиденциальные данные, прибегая к шантажу или подкупу.

Также издание отмечает, что западные спецслужбы "в шоке от числа успешных попыток установления такого рода контактов".

Как ранее писал kp.ru, Болгария предъявила обвинение в шпионаже двум российским дипломатам. Россиян заподозрили в сборе в стране информации, относящейся к государственной тайне.