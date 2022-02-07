Посол России назвал визит глав МИД и Минобороны Британии в Москву инициативой Лондона

Лиз Трасс Фото: REUTERS

Ожидающийся визит министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и главы британского Минобороны Бена Уоллеса в Москву не готовился заранее. Такое заявление сделал российский посол в Лондоне Андрей Келин, отметив, что инициатива данного визита возникла на фоне кризиса на Украине, а также предложений России по гарантиям безопасности в Европе.

«Это сугубо пожелание британского премьер-министра и британских министров посетить Россию, причем вдвоем, - не одновременно, они последовательно едут и будут проводить разговоры, - но намерение у них такое есть», - приводит «Интерфакс» слова дипломата, который добавил, что данная инициатива «действительно» появилась «на фоне кризиса, который сейчас складывается вокруг наших предложений по гарантиям безопасности, вокруг положения дел на Украине».

Напомним, как сообщала ранее британская газета Times, глава Министерства иностранных дел Великобритании прибудет с рабочим визитом в Москву в четверг, 10 февраля.