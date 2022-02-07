В РПЦ предложили внести упоминание веры в бога в перечень традиционных ценностей России Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Упоминание веры в бога нужно внести в перечень традиционных ценностей России, считают в Русской православной церкви. Как заявил глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда, религиозные объединения должны участвовать в проектах по сохранению и утверждению традиционных ценностей

«Мы предполагаем, что в перечень традиционных ценностей очень важно внести упоминание веры в бога или религиозной веры, а также учесть то обстоятельство, что религиозные объединения являются органичной частью гражданского общества, которая должна участвовать в поддерживаемых государством программах и проектах, нацеленных на сохранение и утверждение традиционных ценностей», – сказал он в ходе выступления в Общественной палате России.

По мнению Легойды, в перечне традиционных ценностей в действующей редакции не прописано, что религиозные объединения имеют прямое к ним отношение. Он отметил, что религиозные убеждения формировали национальное самосознание, традиции и ценности народов России, и без констатации этого факта «разговор о сохранении традиционных ценностей практически теряет смысл».