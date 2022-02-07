Родные жертв «банды Цапков» просят встречи с главой СКР Александром Бастрыкиным Фото: Архив "КП"

Родные жертв «банды Цапков» просят встречи с главой СКР Александром Бастрыкиным

Истрия «банда Цапков» из Краснодарского края гремела на всю страну. Когда цепочка начала раскручиваться, тома уголовного дела появлялись один за другим, а рассказы о беспределах и жестокости всех фигурантов вводили в ступор.

Череда расправ и убийств тянулась с 90-х, а потом в 2010 году от рук бандитов погибли сразу несколько семей. Все они были в гостях дома у фермера Сервера Аметова. Тогда жертвами расправы стали 12 человек, в том числе маленькие дети.

С тех пор прошло более 11 лет, но окончательная точка в деле до сих пор не стоит. В конце января этого года родственники жертв ОПГ обратились за помощью в Совет Федерации и написали письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Люди просят о личной встрече, сообщает Пятый канал.

Еще осенью 2021 года глава СКР затребовал материалы о преступлениях «банды Цапков» против бизнесменов. Ущерб по данным делам оценен в миллиард рублей.

Руководителю ГСУ СК РФ Денису Колесникову поручено подготовить материалы по делу в отношении Федора Стрельцова, известного на юге страны как «Федя Обнал».

В письме на имя Бастрыкина отмечается, что стоит на месте и дело об убийстве главы администрации муниципального округа «Кущевский район» Бориса Москвича. Оно произошло в январе 2002 года. Он требовал от Цапков вернуть присвоенную землю.

Пока убийцы так и не наказаны, в часть членов семьи Цеповяз продолжают оставаться на свободе и «продолжают владеть активами, полученными в результате деятельности кровавой „банды Цапков“».

Родственники жертв этих преступлений уверены, что встреча с главой ВСК позволит возобновить следствие и восстановить справедливость.

- И все мы так и не смогли получить установленную судом компенсацию за убитых наших родственников, — подчеркивают они в письме к главному следователю страны.