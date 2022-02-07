В МИД Румынии оценили возможность допуска инспекторов из России к базам НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве иностранных дел Румынии придерживается политики прозрачности в вопросе инспекции представителями России румынских военных баз, но только на условиях взаимности, сообщили в пресс-службе румынского МИД в ответ на запрос РИА Новости.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что Штаты предложили России обсудить возможность инспекции на наличие крылатых ракет на базах НАТО на румынской и польской территориях, если РФ пойдет на такой же шаг. По данным издания, американские власти заявили Москве, что готовы к обсуждению предоставления РФ возможности убедиться, что ракет "Томагавк" нет на базах НАТО в этих государствах Восточной Европы.

Ранее kp.ru сообщал о главных договоренностях по итогам переговоров Совета Россия-НАТО, завершившихся 12 января этого года. Мероприятие прошло впервые за 2,5 года по инициативе РФ и стало вторым этапом серьезных обсуждений с Западом по проблемам безопасности в Европе.