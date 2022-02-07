Сборная России выиграла серебро в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпиаде 2022 Фото: REUTERS

Молодая сборная России завоевала серебро в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпийских играх в Пекине в понедельник, 7 февраля.

В новом виде программы стартовали десять команд по четыре спортсмена в каждой. Россию представляли Евгений Климов, Данил Садреев, Ирма Махиня и Ирина Аввакумова.

После первого раунда российская сборная занимала третье место, а в финальных попытках смогла улучшить свой результат. Однако, в ходе соревнований у команд Японии, Австрии и Германии признали нарушение правил экипировки на соотношение аэродинамики, что может таким образом «увеличить» дальность полета. Позже дисквалифицировали команду Норвегии.

Российская команда набрала 890,3 балла. Золото завоевала команда Словении, тройку замкнули представители Канады.