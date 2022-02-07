Система HomePure Complete Water Line от QNET показала себя в деле на гастрономическом шоу

Тренер по продукции QNET Денис Большаков. Фотографии предоставлены пресс-службой компании QNET.

3 февраля в Москве международная компания прямых продаж QNET рассказала журналистам и блогерам о системе фильтрации воды HomePure Complete Water Line. Презентация состоялась в крупнейшей в Европе кулинарной студии CulinaryOn.

Фотографии предоставлены пресс-службой компании QNET.

Гости мероприятия узнали от шеф-поваров секреты итальянской кухни и создали блюда под их руководством. Приготовили аппетитные баклажаны, любимые гурманами равиоли с сыром рикотта и шпинатом, а также пропитанные сиропом трубочки канолли на десерт. Во время кулинарного мастер-класса использовали воду, очищенную HomePure Complete Water Line.

Тренер по продукции QNET Денис Большаков пояснил, как установить все части системы (фильтр предварительной очистки, фильтр и смягчитель) на своей кухне. Журналисты задали спикеру вопросы об истории разработки продукта, сертификатах качества, которые от имеет, сроке замены картриджа в фильтре.

Денис Большаков, тренер по продукции компании QNET и Ирина Полякова, глава маркетинга и PR в СНГ компании QNET. Фотографии предоставлены пресс-службой компании QNET.

По словам Дениса Большакова, фильтр предварительной очистки устраняет ржавчину, грязь и песок, смягчитель справляется с присущей водопроводной воде жесткостью. В основном фильтре вода проходит через девять этапов очистки, которые не пропускают 99,99999% бактерий и 99, 99% вирусов. Примечательно, что при воздействии керамическими шариками она превращается в воду живых организмов (pi-воду), которая позволяет кислороду и минералам быстрее усваиваться.

Реклама