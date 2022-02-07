Глава Минпросвещения призвал призвал восстановить уволенную за стихи Хармса учительницу из Петербурга

Министр просвещения России Сергей Кравцов Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Учительница из Санкт-Петербурга, сообщившая о своем увольнении за чтение школьникам стихотворений Даниила Хармса, должна быть полностью восстановлена в правах, считает министр просвещения России Сергей Кравцов.

«У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать «дубину» по поводу и без, что мы получим на выходе? Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах и продолжить работу с детьми», – цитирует Кравцова ТАСС.

По словам главы Минпросвещения, сейчас ведомство и власти Санкт-Петербурга проверяют информацию всю об увольнении учительницы. Министр призвал административных работников «более чутко» относиться к педагогам.

Ранее питерская учительница Серафима Сапрыкина сообщила на своей страничке в соцсети, что в конце декабря прошлого года директор гимназии №168 Центрального района Санкт-Петербурга приказала ей уволиться за чтение учащимся 10 класса стихов Даниила Хармса и Александра Введенского.

Как писал сайит kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости разобраться в ситуации с увольнением учительницы.