Австрия предоставит Украине 2,5 млрд евро/ фото: РИА Новости

Власти Австрии в ближайшем будущем выделят 2,5 миллиона евро гуманитарной помощи Украине из-за удручающей ситуации на востоке страны. Об этом сегодня, 7 февраля сообщил глава австрийского МИД Александер Шалленберг.

"Сейчас я могу подтвердить, что правительство Австрии через несколько дней намерено выделить 2,5 миллиона евро гуманитарной экстренной помощи Международному Комитету Красного Креста и неправительственным организациям, которые ведут здесь свою деятельность", - отметил Шалленберг в ходе пресс-конференции по результатам визита в Донбасс.

Напомним, руководители МИД Чехии, Австрии и Словакии 7-8 февраля посещают Украину в рамках рабочей поездки.

Как ранее писал kp.ru, ЕС выделит Украине помощь в размере 1,2 млрд евро. Об этом 24 января сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также она рассказала о работе над второй программой финансовой помощи стране.