Глава МИД Австрии заявил, что верит в дипломатическое разрешение ситуации на Украине

Глава МИД Австрии заявил, что верит в дипломатическое разрешение ситуации в Украине Фото: REUTERS

Руководитель МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что еще верит в дипломатическое урегулирование ситуации с Украиной.

Он подчеркнул, что впервые за многие годы в Европе возник "риск военной конфронтации".

"Я, возможно, по той причине, что являюсь министром иностранных дел, все еще верю в возможности дипломатии, они еще не исчерпаны. И мне радостно видеть, что дипломатические каналы сейчас работают, нам следует прибегнуть к этим возможностям", - отметил Шалленберг в ходе пресс-конференции по итогам визита в Донбасс.

Как ранее писал kp.ru, главы МИД Чехии, Словакии и Австрии прибыли с рабочим визитом, который продлится до 8 февраля включительно, в Донбасс. Об этом сообщил сегодня, 7 февраля, руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. По его словам, на месте высокие лица смогут увидеть "последствия российской агрессии и оценить ее масштабы". Также, по словам Кулебы, иностранные гости ознакомятся с мерами по преодолению "агрессии РФ", принятыми в регионе.