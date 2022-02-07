Facebook считает фамилию футболиста Хохлова "враждебным высказыванием". Фото: СК "Ротор"

Обладатель Суперкубка России Дмитрий Хохлов судится с Facebook из-за своей фамилии. Алгоритмы социальной сети сочли ее оскорбительной для украинцев и теперь посты спортсмена и его друзей, где упоминается его фамилия, блокируются.

В качестве компенсации полученного вреда, Дмитрий подал иск к соцсети на 150 млн рублей, но пока в этой истории рано ставить точку.

Впервые футболист заметил, что его посты стали «теряться» в ленте в 2021 году. Потом разобрался: оказалось, что нейросети удаляют все, что похоже на слово "хохол", которое они считают оскорбительным и враждебным. В детали искусственный интеллект не вдается, так что простая фамилия тоже стала "политически неправильной".

Друзья футболиста тоже попали под раздачу. Создатель футбольной секции Николай Савилов недавно тоже получил предупреждение.

- Я после дружеского матча написал у себя на странице: "Собрались поиграть вместе Игнашевич, Калиниченко, Павленко, Алдонин, Хохлов, Маевский, Дмитрий Комбаров". Так Фейсбук пометил этот пост как нарушающий правила сообщества в отношении враждебных высказываний, - делится с сайтом mk.ru Савилов.

7 февраля в Солнцевском суде состоялось очередное заседание по данному делу, но пока разрешение конфликта не близко. К тому же, Дмитрий Хохлов полагает, что ответчик затягивает процесс.

- Я публичный человек, работал столько лет на свою фамилию, а теперь ее превратили во "враждебное высказывание". Мне даже предлагают некоторые сменить фамилию, но для меня такое неприемлемо, - подчеркнул Дмитрий Хохлов.