Минторг США ввел экспортные ограничения для 33 компаний из Китая Фото: ТАСС

В Министерстве торговли США сегодня, 7 февраля сообщили, что вводят экспортные ограничения в отношении 33 компаний из Китая.

Их внесли в "неподтвержденный список", лишив возможности получать американские товары, которые попадают под процедуры экспортного контроля, методом лицензионных исключений.

"Тридцать три юрлица внесли в неподтвержденный список по той причине, что в Бюро промышленности и безопасности (министерства торговли) не смогли верифицировать их добросовестный статус вследствие невозможности удовлетворительного окончания проверки конечного использования по причинам вне контроля американского правительства", – указывается в уведомлении американского ведомства.

Как ранее писал kp.ru, США могут ввести в отношении России жесткие санкции в случае нападения РФ на Украину. В частности, в Штатах не исключают введения ограничений на товары, экспортируемые в Россию из США, а также на зарубежные товары, выпущенные «под юрисдикцией» Соединенных Штатов.